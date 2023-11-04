В течение месяца, с 1 ноября до 30 ноября 2023 года, в Латвии будет работать новый пилотный проект — анонимная телефонная линия, предназначенная для предоставления конфиденциальной помощи лицам, которых гнетут сексуальные мысли в отношении несовершеннолетних.

Основная цель проекта — предотвратить беду, защитив детей от сексуального насилия. Если вы распознали подобное влечение у себя или заметили у кого-то из близких — позвоните на анонимный телефон доверия 28030030.

Психологи и специалисты отмечают, что сексуальный интерес к детям чаще всего проявляют мужчины. В 84% случаев сексуальное использование детей происходит в семье, когда виновными являются отцы, отчимы, дяди, родственники, друзья семьи и знакомые. Как указывают эксперты, не существует одного ответа на вопрос, почему человек совершает половое преступление. Однако одним из наиболее значимых факторов риска является насилие, которому подвергся сам обидчик. Это может быть сексуальное, физическое или эмоциональное насилие, или же оставление без должного внимания или попечения. Подобные пережитые травмы могут способствовать ошибкам мышления, развитию нездоровых сексуальных фантазий, агрессии и др. проявлениям. Не осознав пережитое до конца, жертва косвенно сама может повторить предпринятые против себя действия.

Основная цель проекта — обеспечить инструмент, который мог бы своевременно предотвратить сексуальное использование детей. Звонок на специальный телефонный номер полностью анонимный — не регистрируется имя, номер телефона или место нахождения звонившего. Телефонный звонок поступает к профессиональному кризисному консультанту, который без осуждения выслушает позвонившего, обсудит ситуацию и проинформирует о возможности получения помощи, чтобы предотвратить возможное насилие.

Для предотвращения сексуального использования детей надо найти способы достичь потенциальных насильников. Специалисты заверяют, что с помощью анонимного телефонного звонка беду можно предотвратить до того, как она случится: "Использование детей — чрезвычайно болезненная, серьезная и сенситивная тема. Поэтому следует понимать, что человек, обдумывающий это, скорее всего не пойдет сразу к специалисту, опасаясь осуждения. Предоставив ему возможность поговорить с консультантом удаленно и совершенно анонимно, мы надеемся сократить количество реальных насильственных действий и позволить звонившему понять, что он может обратиться за психологической помощью. Такие телефонные линии успешно работают в других странах Европы и мира, показывая их значимость и эффективность", — объясняет Марис Лусте, руководитель проектов Управления местами заключения "Повышение эффективности системы ресоциализации" и "Интеграция бывших заключенных в обществе и на рынке труда", которые софинансируются из Европейского Социального фонда.

В Великобритании и Ирландии похожий телефон работает с 2002 года. Его администрирует движение Stop It Now. За это время телефон помог более, чем 75 000 человек.

"Исследования свидетельствуют, что с момента, когда потенциальный насильник осознал свой сексуальный интерес к детям, до реального преступления проходит в среднем более 10 лет. Наша главная миссия — предотвратить сексуальное использование детей. Телефон доверия дает кризисному консультанту возможность помочь позвонившим предотвратить насилие, защитив детей от насильственных травм, которые могут длиться всю жизнь. В течение более чем 20 лет мы получили звонки почти от 37 000 человек, у которых были сексуальные мысли о детях и которые сознают их ошибочность. Некоторые люди звонят один раз, другие — несколько раз. В свою очередь почти 20% позвонивших являются близкими, друзьями, коллегами потенциальных преступников или людей, уже совершивших преступление.

У кого-то могут быть подозрения, что его близкий испытывает интерес к детям, а кто-то уже информирован об этом. Им мы также объясняем, как помочь себе и своим любимым и как не допустить насилия в отношении детей. Линии помощи Stop It Now сейчас созданы в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии и Австралии. Аналогичная работа обеспечивается и во многих других странах, в том числе в Германии, Франции, Испании, Финляндии и Канаде", — пояснил представитель движения Stop it Now Дональд Финдлатер.

Сексуальный интерес к детям зачастую невозможно преодолеть собственными силами. Поэтому необходимо обратиться к специалисту, чтобы получить профессиональную поддержку и слова ободрения для решения своих трудностей, во имя самой важной цели — суметь воздержаться от совершения преступления на половой почве.

"Существует чрезвычайно много эмоциональных, физических и связанных с опытом прошлого аспектов, почему у человека возникает сексуальный интерес к детям. Говоря о половых преступлениях, важно не только наказание виновных, но и предотвращение ситуации. Таким образом, мы защищаем жертву от страданий и вовремя помогаем человеку не совершить насилие. Такой телефон является одним из средств профилактики. Не каждый испытывающий сексуальный интерес к детям совершит половое преступление. Многим из этих людей можно помочь признать наличие проблемы, понять, чем она вызвана, и в сотрудничестве с профессионалами научиться контролировать себя и вписаться в общество", — объясняет Эвия Бурковска, старший эксперт Отдела пробационных программ Департамента ресоциализации Государственной службы пробации.

Анонимный телефон 28030030 будет доступен до 30 ноября и предназначен для совершеннолетних лиц, у которых есть вопросы или опасения в связи с сексуальными мыслями или действиями в отношении детей. Параллельно подвергшимся сексуальному насилию детям и подросткам доступен также телефон доверия Государственной инспекции по защите прав детей – 116111.

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