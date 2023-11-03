Получив информацию об исчезновении Анны Янсоне и ее дочери Луизы, Госполиция начала действовать немедленно, однако каршеринговая компания сообщила о GPS-местоположении машины только на следующий день, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Стражи порядка пояснили, что, согласно полученной в первый день информации, женщина передвигалась по району места жительства, поэтому поисковые мероприятия проводились там. Также в тот же день была запрошена информация у каршеринговой компании.

Информацию о возможном местоположении автомобиля полиция получила лишь на следующий день, 2 ноября, утром, после чего машина была найдена. В то же время была запрошена информация от оператора мобильной связи, однако сначала, как отметил оператор, местоположение телефона нельзя было определить.

Передача "Панорама" на LTV отмечает, что именно муж женщины понял, что она использовала каршеринговый автомобиль Bolt. В истории поиска Google было видно, что уже с утра Анна изучала карту Елгавского края. Юрис попросил полицию отправиться туда, однако ему отказали, поэтому он поехал сам.

В пятницу вечером в полиции Delfi подчеркнули, что женщина воспользовалась двумя каршеринговыми автомобилями. Поиск велся различными методами, как с использованием технических, так и человеческих ресурсов, и не прерывался, отметили в Госполиции.

В свою очередь, Латвийское телевидение сообщило, что на теле ребенка не было видимых травм, однако отцу разрешили увидеть мертвую дочь лишь через несколько часов. Юрису до сих пор не дает покоя мысль о том, что произошло бы, если бы полиция действовала бы сразу.

В Рижской социальной службе LTV подтвердили, что семья не попадала в их поле зрения.

Как сообщалось ранее, муж Анны рассказал порталу Delfi, что "ее исчезновение стало неожиданностью. В последнее время ничто не свидетельствовало о том, что все плохо. У нее была послеродовая депрессия, которую диагностировали врачи. Регулярно принимала лекарства, поэтому казалось, что сейчас все хорошо".

1 ноября, Госполиция получила информацию об исчезновении Анны Янсоне 1989 года рождения и ее дочери Луизы Эвертовски 2023 года рождения.

В четверг, 2 ноября, при проведении целенаправленных поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили в лесу Валгундской волости Елгавского края автомобиль, в котором разыскиваемый младенец был найден мертвым.

В связи со смертью ребенка начат уголовный процесс, полиция продолжает поиск матери ребенка, сообщает Госполиция.

Портал Delfi ранее сообщал, что женщина покинула свое место жительства в Риге, на улице Петерсалас, 1 ноября в 9 часов утра. Она была одета в серое полупальто, черные джинсы, на ногах — черные сапоги. Ребенок был одет в серый комбинезон.

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