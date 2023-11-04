Бюро внутренней безопасности (БВБ) передало в Прокуратуру по расследованию преступлений на службе в государственных органах материалы дела для предъявления обвинения должностному лицу Государственной полиции в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений частному лицу в месте развлечения, сообщило БВБ.

БВБ сообщило, что сотрудник полиции, который в тот момент не находился при исполнении служебных обязанностей, в месте развлечения вступил в конфликт с неким частным лицом и нанес тому несколько ударов по голове, причинив тяжкие телесные повреждения.

За девять месяцев текущего года БВБ начало 36 уголовных процессов и провело досудебные расследования по 115 уголовным процессам.

За первые три квартала текущего года в прокуратуру для уголовного преследования направлено 36 уголовных процессов в отношении 46 должностных лиц подведомственных Министерству внутренних дел учреждений, 16 физических лиц.

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