Подвальный этаж Онкологического корпуса Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (PSKUS) затоплен, сообщается на странице больницы в соцсети Twitter.

В целях безопасности отключено электричество, а пациенты переведены в другие корпуса.

Ситуация находится под контролем, лечение пациентов продолжается, утверждают в больнице.

❗️Informējam, ka PSKUS Onkoloģijas korp.pagrabstāvā ieplūdis ūdens. Drošības apsvērumu dēļ atslēgta elektrība, pacienti drošos apstākļos pārvietoti uz citiem korpusiem. Situācija tiek kontrolēta, pacientu ārstēšana tiek turpināta. Ziņosim par turpmāko! pic.twitter.com/F7DgJlwxdW — Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (@Stradina_slimn) November 7, 2023

В передаче "Стопкадры с Армандсом Пуче" (Stopkadri ar Armandu Puči) на TV24 ранее сообщалось, что в подземном коридоре raidījums PSKUS, который соединяет сданный в эксплуатацию корпус A с 32-м корпусом старого здания, замечены дефекты на стенах и и полах.

Фотографии с дефектами программа получила от сотрудника больницы, который утверждал, что повреждения были замечены еще два года назад. Во время ливней вод стекала по стенам коридора. Были и случаи, когда коридор затапливало и сотрудники толкали пациентов на колясках и койках по воде. По словам сотрудника больницы, время от времени предпринимались попытки устранить повреждения, однако это не улучшило ситуацию.

В PSKUS пояснили, что дефекты в коридоре появились из-за второго этапа строительных работ в соседнем корпусе A.

Больница "немедленно проинформировала строительное предприятие о ситуации в помещениях медучреждения", а сейчас подрядчик проводит ремонт деформационного шва и заделывает образовавшиеся трещины. Повреждения устраняются за счет предприятия. Однако больница не исключает возникновение такой ситуации и в будущем, "учитывая объемные работы по реновации инфраструктуры, которые ведутся на территории больницы".

Как отметила передача, проблемы в новом здании больницы были и ранее. В 2015 году в балках, колоннах и перекрытиях были обнаружены деформации и трещины, а в трещины и швы на подвальном этаже проникла влага.

Новый корпус больницы Страдиня был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Общий объем финансирования первого этапа строительства составил 87,5 миллион евро, с учетом средств из фондов ЕС. На данный момент в больнице идет второй этап строительства корпуса A, но есть риск потерять софинансирование ЕС — около 70 миллионов евро.

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