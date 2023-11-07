Государственная полиция завершила расследование уголовного процесса об избиении молодого человека — представителя сексуального меньшинства в Даугавпилсе, и 1 ноября материалы дела переданы в прокуратуру. Дело ведется против мужчины, обвиняемого в хулиганстве, связанном с причинением потерпевшему телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, в том числе на почве социальной вражды, сообщили порталу Delfi в полиции.

4 мая около 22:10 в Даугавпилсе, в районе Стропской эстрады неизвестные, грубо нарушив общественный порядок и проявив явное неуважение к обществу, нанесли телесные повреждения 28-летнему мужчине.

Как рассказал Delfi потерпевший Ливай Амарейн, он со своим партнером и еще одним другом встретили в Даугавпилсе вечером 4 мая мужчину, который попросил телефон, чтобы позвонить. Увидев на заставке телефона фотографию мужчины, неизвестный начал провоцировать, задавая вопросы о сексуальной ориентации. Получив утвердительный ответ о гомосексуальных отношениях, мужчина избил Ливая. Его партнера тоже били.

Сначала полиция прекратила уголовный процесс, но потерпевшие обжаловали это решение. Решение Госполиции вызвало широкий резонанс и возмущение. Позже прокурор прокуратуры Латгальского судебного округа отменила постановление о прекращении уголовного дела.

Максимальное наказание — лишение свободы



Как сообщили в Госполиции, по уголовному процессу были проведены экспертизы и другие следственные действия. Следствие установило, что подозреваемый нанес потерпевшему более 20 ударов по голове. Данные действия были совершены под воздействием одурманивающих веществ и, вероятно, из-за социальной вражды.

Уголовный процесс квалифицирован по части второй статьи 231, пунктам 12 и 14 статьи 48 Уголовного закона, то есть как хулиганство, связанное с причинением телесных повреждений потерпевшему и совершенное под воздействием алкоголя, наркотических, психотропных, токсических или иных одурманивающих веществ по расовым, национальным, этническим или религиозным мотивам либо из-за социальной неприязни.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами, либо штрафом.

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