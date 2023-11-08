На странице Интерпола разместили информацию о розыске гражданина Латвии Салеха Овчаренко (2016 г.р.). В последний раз мальчика видели 25 июня нынешнего года. По словам матери, ребенка похитил биологический отец — гражданин Сирии.

По словам матери Салеха, ребенка мог похитить отец — гражданин Сирии, проживавший в Германии в качестве беженца Рами Б. Валерия пояснила, что ранее они жили в ФРГ, но затем перебрались в Грецию, где позже Рами отбывал срок за нелегальную перевозку людей (беженцев). После ареста Валерия с ребенком уехали в Латвию, поскольку оба являются гражданами ЛР.

В течение 5,5 лет Валерия позволяла сыну общаться с отцом, помогая им в коммуникации, поскольку ребенок знает русский и латышский, а Рами — английский, арабский и немного греческий. В 2020 году Валерия вышла замуж, во втором браке родилась дочь. С новым отцом у Салеха были прекрасные отношения, мальчик называл его папой.

Поскольку Рами Б. вышел из тюрьмы раньше срока, ему было запрещено покидать пределы Греции. Он стал упрашивать бывшую жену приехать к нему всей семьей, чтобы он мог повидаться с сыном. По словам Валерии, на пикнике, устроенном утром 25 июня, Рами увел сына под предлогом побыть наедине, а затем пропал.

Сразу же после этого Валерия обратилась в греческую полицию с заявлением. Спустя пять дней прокуратура переквалифицировала дело с самоуправства на похищение несовершеннолетнего с целью выкупа и шантажа.

Валерия отмечает, что Рами ежедневно подвергает Салеха психологическому и моральному давлению. В частности, он пересылает бывшей жене фото и видео, где ребенок играет с автоматом и пистолетом. Женщина утверждает, что Рами выходит в интернет каждый день, однако найти его и задержать пока не удается.

"Как вернуть сына? Или ждать его возвращения "грузом 200"? Помогите вернуть живого ребенка домой", — написала мать Салеха в письме, адресованном СМИ.

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