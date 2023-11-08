Суд Рижского района приговорил к 10 годам лишения свободы водителя, который в пьяном виде сбил в Саласпилсе велосипедиста: от полученных травм пострадавший скончался.
Кроме того, осужденного лишат водительских прав на 10 лет. В ходе судебных дебатов прокурор просил для обвиняемого 10 лет тюремного заключения.
Напомним, 18 февраля в Саласпилсе, на улице Миера мужчина, управлявший BMW, превысил скорость и ехал на скорости 71 км/ч, а затем во время маневра обгона выехал на встречную полосу, где и сбил водителя велосипеда.
В суде отметили, что виновник аварии не оказал пострадавшему первую помощь, не вызвал "неотложку", а также ушел с места происшествия. В его организме констатировали 1,5 промилле алкоголя.
Осужденный может обжаловать приговор суда первой инстанции в Рижском окружном суде.