Государственная полиция по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает Сергея Викайниса 1984 года рождения.
Дело против него возбуждено по части 1 статьи 253 Уголовного закона — о незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических или психотропных веществ в целях реализации или о незаконной реализации наркотических или психотропных веществ.
Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от двух до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества и с испытательным сроком до трех лет.
Госполиция просит посмотреть фото мужчины и откликнуться всех, кто видел его или знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.
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