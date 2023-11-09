Государственная полиция по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает Сергея Викайниса 1984 года рождения.

Дело против него возбуждено по части 1 статьи 253 Уголовного закона — о незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических или психотропных веществ в целях реализации или о незаконной реализации наркотических или психотропных веществ.

Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от двух до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества и с испытательным сроком до трех лет.

Госполиция просит посмотреть фото мужчины и откликнуться всех, кто видел его или знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.

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