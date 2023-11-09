В ночь на 25 октября Государственная полиция задержала в Риге группу наркодилеров, состоящую из трех человек, которые торговали наркотиками через социальную сеть Telegram.

Молодой человек 2004 года рождения был задержан совместно с сотрудниками Бюро реагирования в момент, когда он находился за рулем автомобиля Porsche Taycan, предположительно под воздействием наркотических веществ. Остальные подозреваемые 1997 и 2001 года рождения пользовались автомобилем Audi.

По подозрению в употреблении наркотических или психотропных веществ всех молодых людей доставили на экспертизу в Рижский центр психиатрии и наркологии, а после этого в следственный изолятор.

В ходе обысков по месту жительства задержанных в Иманте и центре, а также в их автомобилях изъято 70 граммов кокаина, 55 таблеток МДМА, четыре таблетки ксанакса, 1050 граммов марихуаны, весы, предмет, похожий на пистолет, деньги — 4940 евро и 100 фунтов стерлингов. Также изъяты автомобили Porsche Taycan стоимостью 100 тысяч евро, BMW X5 и Audi A7.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 253.1 Уголовного закона — за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ в целях реализации либо за незаконную реализацию наркотических или психотропных веществ, если преступление совершено организованной группой либо с наркотическими веществами в крупном размере.

За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и с пробационным надзором на срок до трех лет.

"Если экспертиза установит, что лица управляли автомобилями под воздействием наркотических или психотропных веществ, уголовный процесс будет дополнительно квалифицирован и по этим преступлениям", — сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовская.

Задержанные ранее не попадали в поле зрения полиции. Мужчины 1997 и 2001 года рождения помещены под арест, к молодому человеку 2004 года рождения применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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