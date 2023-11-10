Нидерландская полиция разыскивает человека, который связан с убийством 25-летнего водителя тягача из Беларуси Максима Хрына. Водитель был убит 21 октября. Его зарезали ножом. Полиция просит всех, кто располагает ценной для следствия информацией, связаться с ней, пишет издание NL Times.

Согласно зарубежным СМИ, Хрын работал в литовской транспортной компании Finėjas, он вез груз из Южной Европы в Нидерланды. 21 октября около 8 ч. утра он остановился отдохнуть на стоянке около бельгийской границы. Вечером того же дня было обнаружено тело молодого водителя. Delfi связался с компанией Finėjas, но пока никакого комментария не получил.

Полиция разыскивает конкретного человека, который может располагать ценной информацией о случившемся: подозревают, что это мужчина около 60 лет, белый, лысый. В день, когда было совершено преступление, на мужчине была черная верхняя одежда с яркими деталями на рукавах и белая надпись на груди.

Полиция также просит всех, кто был на этой площадке 21 октября с 18 до 19.30, поделиться своими наблюдениями. Кроме того, просит всех, кто знал, что делал Максим Хрын в это время, связаться с полицией.

Фото: DELFI.lt

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram