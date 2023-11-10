По информации прокуратуры, в Латвии проведены следственные действия в рамках общеевропейской операции, связанной с возможным сокрытием фактов трудоустройства в Германии.

Агентство Евроюст поддержало компетентные органы Германии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в создании сети для координации действий против подозреваемых, предположительно причастных к уклонению от уплаты налогов путем заключения мошеннических контрактов с иностранными субподрядчиками.

В ходе операции 10 октября одновременно были обысканы 39 коммерческих помещений и квартир во всех странах, где предположительно могли работать мошенники, а также допрошены свидетели.

По предварительным данным, подозреваемые заключaли договоры с субподрядчиками в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, чтобы скрыть факты реального трудоустройства в Германии.

Подозреваемые частично использовали различные нормы минимальной заработной платы в соответствующих государствах-членах Евросоюза, чтобы избежать уплаты многомиллионных налогов.

По информации прокуратуры, в мае 2023 года Евроюст по запросу правоохранительных органов Германии возбудил дело о мошенничестве.

Евроюст обеспечил обмен информацией и координацию сотрудничества между госучреждениями, а также провел три координационные встречи.

От Латвии в расследовании участвовали Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов и Генеральная прокуратура.

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