В минувшую субботу, незадолго до шести вечера, пожарные выехали на улицу Леюпес в Аджажи, где открытым пламенем горели несколько соединенных между собой ангаров, и пламя быстро распространялось.

и две автодестницы. Ликвидировать пожар удалось лишь в воскресенье, около 05.00.

По данным пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), для координации работы на месте происшествия был создан оперативный штаб, в состав которого были включены сотрудники ГПСС, Госполиция, Служба неотложной медицинской помощи и представители компаний, находящихся в здании.

В 21.06 пожарные локализовали распространение огня. Огонь уничтожил находившиеся в агаре легковые машины, поддоны, а также два находящихся по соседству ангара общей площадью 1405 квадратных метров.

Пожарным удалось эвакуировать из ангара 17 автомобилей и дизельный кран, однако семь машин сгорели, а еще пять получили повреждения от жары.

В 5.09 утра в воскресенье пожар был ликвидирован.

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