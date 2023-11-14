В понедельник, 13 ноября, около пяти часов вечера некий мужчина прибыл на такси в дилерский центр подержанных автомобилей на улице Граниту и прямо с автоплаца угнал BMW. Об инциденте сообщает Госполиция.

Автомобиль удалось угнать с помощью бесконтактного ключа системы Keyless Go — BMW разблокировал и завел продавец, показывая машину "потенциальному покупателю". После запуска двигателя машина может передвигаться без физического ключа в зажигании — этим и воспользовался автовор: запрыгнув в авто с работающим двигателем, злоумышленник уехал в сторону Сауриши.

Сразу после происшествия автодилерская компания опубликовала записи с камер видеонаблюдения в соцсетях. Угнанный автомобиль — черный универсал BMW 530d 2011 года, продававшийся за 12 тысяч евро. Предполагается, что сейчас автомобиль может находиться в Огре.

Также стало известно, что тот же мужчина перед угоном авто успел ограбить компьютерный магазин — он украл с прилавка блютус-колонку.

Личность предполагаемого преступника уже установлена. Госполиция возбудила уголовное дело, ведется активная работа по задержанию подозреваемого. Жителей также призывают сообщать, если им известно местонахождение человека, которого можно видеть на кадрах.

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