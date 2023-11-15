Предприятие Latvijas pasts предупреждает, что перед рождественскими праздниками активизировались мошенники. Они присылают сообщения с просьбой уточнить адрес посылки и дальше просят уплатить небольшую сумму. В результате клиент может лишиться всех средств на своем банковском счету. Об этом пишет Rus.LSM.lv.

С прошлой недели жителям стали приходить SMS-сообщения от мошенников на мобильный телефон.

В сообщении говорится, что из-за неправильного адреса почта не может доставить посылку. От SMS-сообщения совершается переход на фишинговую интернет-страницу. Она имитирует сайт Latvijas pasts и выполнена в очень высоком качестве — только сам адрес страницы не такой, как у Латвийской почты — pasts-ltm.top. Адрес Латвийской почты — pasts.lv. Без всяких приписок.

По ссылке мошенники предлагают указать правильный адрес доставки и потом заплатить 1 евро 39 центов. Если выполнить все требования, мошенники получают доступ к платежной карте жертвы. В Latvijas pasts подтвердили, что это новый вид мошенничества. Раньше жителям приходили такие сообщения на электронную почту.

Представитель Latvijas pasts Лайла Клявиня подчеркнула, что почта никогда не запрашивает через SMS-сообщения банковские данные или другие данные, требующие подтверждения через SMART-ID. Она рекомендует проверить отправителя при получении подобных сообщений.

В Latvijas pasts отметили, что активность мошенников обычно усиливается перед праздниками, особенно перед "Черной пятницей" или Рождеством, когда жители активно делают покупки в интернете.

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