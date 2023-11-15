Ритупс является издателем журнала Rīgas Laiks, философом, заместителем председателя Совета Латвийской академии художеств и ассоциированным профессором.
Приметы: рост около 180 сантиметров, полное телосложение, густая борода и усы.
Был одет в пальто, возможно, красного или черного цвета.
Полиция призывает отозваться всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Ритупса, и сообщить об этом стражам порядка по телефону 110 или 67086458.
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