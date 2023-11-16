Две старинные книги в жестком переплете обнаружили среди вещей гражданина Молдовы на таможенном посту МАПП "Бурачки" на российско-латвийской границе. Мужчина надеялся вывезти их из России, не предъявляя таможенникам.

По данным "Псковской Ленты Новостей", при пересечении границы водитель заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Однако при досмотре обнаружили в сумках печатные издания произведений Льва Толстого, изданные в 1898 и 1903 годах.

Обе книги имеют потертости и изломы, в некоторых местах — пятна, обрывы страниц и выцветшие краски. Печатные издания изъяты и направлены на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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