Прокурор Рижской окружной прокуратуры передал в суд материалы дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в изнасиловании 16-летней дочери его знакомой. В рамках дела к уголовной ответственности призвана и мать девочки, которая поддержала сексуальное насилие в отношении собственного ребенка.

Согласно обвинительному заключению, женщина постоянно твердила своей малолетней дочери, что ей необходимо вступить в интимный контакт с обвиняемым мужчиной, потому что никому другому девочка больше не будет нужна.

Потерпевшая девочка, которая материально и эмоционально зависела от матери, а также подвергалась физическому и эмоциональному насилию с ее стороны, послушалась мать и стала воспринимать мужчину как лицо, которому можно довериться. В обвинении также указано, что мать материлась на дочку и дергала ее за волосы.

В прокуратуре отметили, что в силу психологических особенностей своего возраста девочка-жертва не могла понять смысла того, что утверждала ее мать, и не могла защитить себя, поскольку находилась в беспомощном состоянии, то есть в силу своего юного возраста не осознавала истинную природу и смысл совершаемых ими действий.

Обвиняемый несколько лет встречался с девочкой и, пользуясь ее беспомощным положением, неоднократно сексуально использовал ребенка противоестественным способом. Кроме того, мужчина также изнасиловал девочку. Мать обо всем этом знала и поддерживала совершаемые знакомым преступления.

Дело будет рассмотрено в Рижском городском суде.

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