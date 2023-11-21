Яниса НАЦКАЛНСА (род. 11.03.1966. — ум. 10.10.2023);
Сергея ВОЙТЮКА (род. 22.02.1960. — ум. 20.10.2023);
Ларисы ЗУЕВОЙ (род. 14.06.1954. — ум. 21.10.2023);
Игоря КАРПЕНКО (род. 31.01.1970. — ум. 23.10.2023);
Рафката АБДУЛЬМАНОВА (род. 31.05.1948. — ум. 31.10.2023);
Лилии СЕРГЕЕВОЙ (род. 29.03.1937. — ум. 03.11.2023);
Александра СТАРИКОВА (род. 03.07.1982. — ум. 26.10.2023).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела будут кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 15 ноября.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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