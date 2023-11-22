По информации Degpunktā, свидетели сообщили, что на парковке возле Audi была видна кровь и бутылка.
Согласно неофициальной информации, мужчина разругался с женой, которая после конфликта ушла в магазин. В это же время мужчина попытался в машине свести добровольно счеты с жизнью.
Супруга, которая вскоре вернулась из магазина, вызвала медиков, которые доставили пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии. В полиции подтвердили, что огнестрельное ранение мужчина получил в результате собственных действий.
По делу начата проверка.
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