В Паневежском районе Литвы в среду утром перевернулся украинский медицинский автомобиль. На помощь медикам поспешили спасатели.

По предварительным данным, утром 22 ноября в селе Шилагалис съехал с дороги и перевернулся автомобиль скорой помощи. К моменту, когда на место происшествия прибыли спасатели, оказалось, что в результате ДТП никто не пострадал, однако автомобиль не смог продолжить движение по намеченному маршруту.

Предполагается, что из-за скользкого покрытия дороги машина вылетела на встречную полосу, а затем съехала в кювет.

Выяснилось, что в ДТП участвовал украинский медицинский автомобиль скорой помощи Renault Master, в котором перевозили пациента в Ригу. Сразу же после аварии Паневежская полиция обратилась за помощью в Паневежское отделение Службы скорой медицинской помощи.

В итоге, пациента довезли до населенного пункта Салочяй, где на границе передали латвийским врачам.

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