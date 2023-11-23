В Риге задержан и помещен под арест мужчина, который пытал свою мать, требуя денег, и в итоге ограбил ее, сообщает Государственная полиция.

9 ноября около четырех часов утра в полицию поступил вызов в многоквартирный дом в Латгальском предместье Риги, где мужчина 1987 года рождения явился в квартиру своей матери, чтобы требовать деньги, и после того, как мать попросила его уйти, начал вести себя агрессивно.

Как выяснила полиция, подозреваемый стал агрессивным после того, как потерпевшая отказалась дать ему деньги. Он несколько раз ударил женщину по лицу, телу и голове, связал ее и насильно давал медикаменты.

По предварительной информации, мужчина унес из квартиры около 2000 евро, а также банковскую карту и документы женщины. На место происшествия была вызвана скорая помощь, потерпевшую доставили в медицинское учреждение, а предполагаемый преступник скрылся.

Мужчину удалось задержать 10 ноября. При нем были обнаружены наркотики, которые были переданы на экспертизу, а сам подозреваемый доставлен для анализов в Рижский центр психиатрии и наркологии.

Начат уголовный процесс по трем статьям Уголовного закона — за злостное неисполнение постановления о защите от насилия, за ограбление в крупном размере и за незаконное лишение лица свободы, если эти действия совершены способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего.

12 ноября суд дал санкцию на арест мужчины.

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