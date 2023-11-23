По данным Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы, на пути в сторону Рамигалы столкнулись четыре тягача и две легковушки. В ДТП был зажат один человек, его освободили пожарные-спасатели. Всего в больницу увезли 4 человек.
Еще одно ДТП в 07.49 ч. произошло в Тракайском районе. Недалеко от Рудишкес, на дороге Вильнюс-Алитус перевернулся автомобиль Mercedes-Benz, люди не пострадали.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь