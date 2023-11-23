В четверг утром на участке дороги A8 Via Baltica Паневежис-Аристава-Ситкунай (Литва) произошло серьезное ДТП, сообщает полиция. На одной из фур были латвийские регистрационные номера.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы, на пути в сторону Рамигалы столкнулись четыре тягача и две легковушки. В ДТП был зажат один человек, его освободили пожарные-спасатели. Всего в больницу увезли 4 человек.

Еще одно ДТП в 07.49 ч. произошло в Тракайском районе. Недалеко от Рудишкес, на дороге Вильнюс-Алитус перевернулся автомобиль Mercedes-Benz, люди не пострадали.

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