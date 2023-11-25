В пятницу, 17 ноября конфликт, который закончился убийством предпринимателя и депутата Лудзенского края Андриса Любки, начался на парковке, но не на той, где бизнесмен был застрелен. В конфликт изначально был втянут не подозреваемый Игорь Хаит, а его супруга Алена, в субботу сообщила передача Panorāma на LTV.

Алена Хаит рассказала журналистам LTV, что в тот день выезжала с парковки у своей работы, чтобы отправиться по делам. Но ей мешал белый микроавтобус, рядом с которым стояли двое смеющихся мужчин. Это ее разозлило, она открыла дверь машины - начался конфликт. Позже она вышла из машины, чтобы сфотографировать бус. Ни одного из мужчин она не знала.

Сейчас Алена говорит, что один из них был Андрис Любка. По словам женщины, он был настроен очень агрессивно: "Он был настолько агрессивный... Он приблизился и говорит: Ты русская с*ка, твое место на трассе у Пскова... И он ко мне все ближе и ближе придвигается .. И мои глаза практически на уровне его груди уже, он практически возле меня стоит, близко-близко... Он говорит: я этих русских давил бы и давил. С такой злостью".

Женщина сказала, что обратится в полицию, села в машину и плача, позвонила супругу Игорю Хаиту. "Он меня только спросил: ты номер машины хотя бы сфотографировала? Твои слезы уже надоели, что ты плачешь. Сейчас приеду", - вспоминает Алена.

Когда она звонила супругу, о случившемся узнал друг ее дочери, который в тот момент был в офисе Игоря Хаита. По данным LTV, именно он был тем вторым человеком, которого Государственная полиция первоначально задержала и держит в качестве подозреваемого в качестве водителя машины, которая увезла с места преступления стрелка. В отношении мужчины избрана мера пресечения, не связанная с лишением своободы, дважды в неделю он должен отмечаться в полиции.

Он утверждает: Игорь попросил его сесть за руль и отвезти к Алене. Игорь страдает от физической боли из-за болезни внутренних органов, поэтому ездит с шофером.

"На перекрестке на светофоре стояла машина, которую сфотографировала Алена. Это заметили оба, Игорь решил сделать круг. Сказал: нужно разобраться, что произошло", - рассказал LTV подозреваемый водитель Хаита.

Оба заехали на парковку строительного магазина KSenukai, где Любка и Хаит встретились. "Он ничего не хотел слышать, у него была своя версия случившегося. Поэтому никакого разговора не получилось", - рассказал LTV шофер.

Он допускает, что оба были знакомы. Мужчина утверждает, что Любка обидел Хаита. "Были такие слова в его сторону, что в 41-ом нужно было всех вас здесь стрелять", - сказал шофер.

Игорь Хаит по национальности еврей. Алена Хаит рассказала, что в последнее время ее супруг очень переживал из-за происходящего в Украине и Израиле, читал книгу о холокосте. И даже сказал жене: если Латвию оккупируют русские, "мы будем первые, кого застрелят".

По словам шофера, конфликт между Хаитом и Любкой перерос в драку.

По данным LTV, записи с видеокамер анализирует полиция в рамках расследования. О том, что происходило потом, шофер в основном отвечает "не помню". В том числе и относительно того, когда и откуда раздались выстрелы.

Когда Любка упал, они сели в машину и вместе с Игорем уехали, сообщает LTV. Почему - конкретного ответа нет. Шофер журналистам сказал, что оружие не видел, однако, признает, что с места происшествия забрал то, что ему не принадлежит.

По данным передачи, с места происшествия также пропала сумка и телефон Андриса Любки. Это подтверждает и коллега погибшего. Однако коллеги и родственники погибшего от интервью отказались. Убийство видели и другие родственники погибшего, в том числе ребенок.

Оба подозреваемых покинули место происшествия. Как LTV рассказал Шофер, Хаит в какой-то момент из машины вышел. Его объявили в розыск. По словам водителя и Алены, мужчину задержали на рабочем месте.

"Я хотел бы извиниться перед семьей Андриса. Главное - перед сыном. Перед родителями Андриса, женой, внуками", - отмети в разговоре с LTV водитель.

Как сообщает LTV, супруга Хаита во всем винит себя: "Если бы я не позвонила и не пожаловалась, этой трагедии наверно не было бы. Но что-то последовало, что-то более серьезное, чем мое обвинение, что, возможно могло спровоцировать.. если думать, что это он совершил". Она утверждает, что после убийства получала угрозы, но не раскрывает от кого.

Женщина обо всем рассказала Государственной полиции.

В отношении Хаита в качестве меры пресечения избран арест. Адвокат мужчины планирует обжаловать это решение.

По данным LTV, орудие убийства по-прежнему не найдено, однако материалов для экспертизы достаточно. У Хаита не было разрешения на хранение оружия.

Андриса Любку похоронили.

Как сообщалось, предприниматель Андрис Любка был застрелен у торгового центра в Резекне. Позже подозреваемый в убийстве - Игорь Хаит - был арестован.

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