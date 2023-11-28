Как запечатлено на фото и видео очевидцев, водитель грузовика не сразу остановился, когда грузовой тент застрял в арочной конструкции здания. Шофер пытался выехать сам, но остановился "на полпути".
Перед аркой этого здания есть дорожный знак, указывающий, что в этом месте действует ограничение по высоте — 3,5 метра.
По факту случившегося в полиции начат процесс об административном нарушении.
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