В понедельник, 27 ноября, около 11:30 в Риге, на улице Валгума, грузовой автомобиль зацепил фасад здания, проезжая через арку.

Как запечатлено на фото и видео очевидцев, водитель грузовика не сразу остановился, когда грузовой тент застрял в арочной конструкции здания. Шофер пытался выехать сам, но остановился "на полпути".

Перед аркой этого здания есть дорожный знак, указывающий, что в этом месте действует ограничение по высоте — 3,5 метра.

По факту случившегося в полиции начат процесс об административном нарушении.

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