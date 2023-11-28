В субботу, 25 ноября, в Лауциенской волости Талсинского края было найдено тело с признаками насильственной смерти. Был начат уголовный процесс, задержан и арестован подозреваемый.

Информация о теле полиция получила от медиков Неотложной медицинской помощи около 20:00 в субботу. Прибыв на место происшествия, полиция там же обнаружила вероятного подозреваемого.

По предварительной информации, они вместе распивали алкоголь. Случился конфликт, и подозреваемый нанес собутыльнику телесные повреждения, в результате которых наступила смерть. На момент задержания подозреваемый был в состоянии опьянения (более двух промилле). 28 ноября суд арестовал мужчину.

За умышленное убийство можно получить тюремный срок вплоть до пожизненного, минимальное наказание — пять лет.

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