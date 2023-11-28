Число случаев мошенничества со средствами структурных фондов Европейского союза (ЕС) с каждым годом увеличивается, сообщил во вторник журналистам прокурор Европейской прокуратуры Гатис Доникс.

Начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Паулс Круминьш заявил, что работа по расследованию таких преступлений является очень сложной, и они носят международный характер. Для успешной борьбы необходимы хорошее расследование и образованные полицейские.

По словам Круминьша, тенденции в любой сфере преступности направлены на внедрение новых методов, однако полиция не дремлет и развивается в борьбе с преступностью.

К таким преступлениям причастны должностные лица, предприниматели и другие частные лица, и они имеют высокий уровень латентности. Фигурирующие в делах суммы варьируются от нескольких тысяч и до миллионов евро.

Говоря о тенденциях, Доникс отметил, что в совершении преступлений есть очень много схожих признаков. "Статистически видим, что количество преступлений с каждым годом увеличивается, и с каждым годом начинается все больше уголовных процессов о мошенничестве", — отметил Доникс.

Большая часть дел связана с мошенничеством, касающимся налога на добавленную стоимость (НДС), а часть дел носит международный характер. Полученные мошенническим путем деньги легализуются за рубежом и преступные цепочки формируются таким образом, чтобы позже вернуть деньги организаторам преступления.

Компетенция Европейской прокуратуры связана с расследованием дел, размер ущерба которых начинается от 100 000 евро. На данный момент общая сумма убытков еще не подсчитана, однако за два с половиной года прокуратура получила 140 материалов для проверок. Уголовные процессы начаты в 40 случаях, по трем делам вынесены приговоры. На данный момент на этапе расследования находятся более 30 уголовных процессов. Убытки измеряются в миллионах евро.

Чтобы более успешно бороться с этими преступлениями, необходимо внести изменения в законы и повысить потенциал полиции, сказал Доникс.

Директор департамента Ревизии фондов ЕС Министерства финансов Ната Ласмане добавила, что к концу 2022 года общая сумма составила 19,7 миллиона евро. Однако Минфин не проинформирован обо всем, поскольку существует тайна следствия.

Должностные лица отметили, что пандемия Covid-19 оказала свое влияние на упомянутую сферу, а реальные последствия, связанные с использованием средств из структурных фондов ЕС, будут видны в ближайшие годы.

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