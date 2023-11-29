В конце прошлой рабочей недели полиция устроила погоню за арендованным автомобилем, в котором находились трое несовершеннолетних, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

В пятницу, 24 ноября, Рижское восточное управление Рижского регионального управления Госполиции получило информацию о том, что в Дарзциемсе был угнан автомобиль каршеринговой компании. Злоумышленники выбили стекло транспортного средства.

При сотрудничестве с каршеринговой компанией стражи порядка выяснили, что автомобиль находится в Видземе и движется в направлении Руйиены. Полиция начала следовать за угнанным автомобилем, но водитель не подчинился требованию стражей порядка остановить машину.

Началась погоня, однако автомобиль попал в аварию в Вилпулкской волости Валмиерского края. Транспортное средство вылетело с дороги и несколько раз перевернулось, в результате чего пострадали двое подростков, которые находились в автомобиле.

Стражи порядка задержали находящихся в машине людей. Выяснилось, что к угону автомобиля причастны двое 16-летних и один 15-летний подросток. Все они ранее попадали в поле зрения полиции за имущественные преступления.

В связи со случившимся начат уголовный процесс по третьей части 175-й статьи Уголовного закона — за угон транспортного средства. За данное преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа, с конфискацией имущества или без таковой. К одному из 16-летних подростков применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в отношении водителя автомобиля возбуждено несколько дел об административных правонарушениях за нарушение правил дорожного движения.

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