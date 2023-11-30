Курземский районный суд приговорил мужчину, который отказался пройти курс социальной реабилитации для уменьшения агрессии, к двум месяцам тюремного заключения.

Решением Курземского районного суда по гражданскому делу к мужчине было применено временное средство защиты от насилия, а именно обязанность пройти курс социальной реабилитации для снижения агрессии.

Обвиняемый не связался с организаторами курса и не пришел его. Тем самым он злонамеренно не выполнил постановление суда о защите от насилия.

Суд приговорил его к лишению свободы сроком на два месяца. К этому приговору добавляется не отбытое полностью наказание по другому уголовному делу, поэтому окончательный приговор — лишение свободы на два месяца и 17 дней.

Суд сразу же поместил мужчину под арест.

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