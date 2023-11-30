Госполиция разыскивает людей, изображенных на фотографии. Они подозреваются в незаконном использовании чужого платежного средства.

Если вам знакомы люди, изображенные на этих фотографиях, полиция просит звонить по номерам 67086471, 67085980 и 110 либо писать на электронный адрес anastasija.bahtjukova@riga.vp.gov.lv.