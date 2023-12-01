В четверг зарегистрировано 194 дорожно-транспортных происшествия.
Как сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева, вчера примерно в 23:00 в Дурбской волости на Лиепайском шоссе произошла авария, в которой погибла женщина.
По предварительным данным, в результате столкновения автобуса "Neoplan" и грузовика "Volvo" у автобуса оторвало боковое зеркало заднего вида, которое попало в женщину-пассажира, в результате чего она скончалась на месте происшествия.
За различные нарушения правил дорожного движения составлено 239 протоколов, в том числе 27 за превышение скорости и семь за агрессивное вождение.
Начато два уголовных процесса за вождение в нетрезвом виде и один процесс за вождение в состоянии наркотического опьянения.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь