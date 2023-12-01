В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 человек, один погиб, сообщили в Государственной полиции.

В четверг зарегистрировано 194 дорожно-транспортных происшествия.

Как сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева, вчера примерно в 23:00 в Дурбской волости на Лиепайском шоссе произошла авария, в которой погибла женщина.

По предварительным данным, в результате столкновения автобуса "Neoplan" и грузовика "Volvo" у автобуса оторвало боковое зеркало заднего вида, которое попало в женщину-пассажира, в результате чего она скончалась на месте происшествия.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 239 протоколов, в том числе 27 за превышение скорости и семь за агрессивное вождение.

Начато два уголовных процесса за вождение в нетрезвом виде и один процесс за вождение в состоянии наркотического опьянения.

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