Полицейские остановили водителя Audi, мужчину 1982 года рождения. Возбуждено административное дело об агрессивном вождении.
В полиции напоминают, что штраф за агрессивное вождение составляет от 14 до 56 штрафных единиц (от 70 до 280 евро) и шести штрафных пунктов.
В этом году до 30 ноября Государственная полиция зафиксировала в Латвии 1574 случаев агрессивного вождения, в прошлом году за тот же период — 1795 нарушений.
Агрессивное вождение — это не только дрифт на дорогах или в других местах, где возможно движение транспорта (стоянки, площадки, дворы и т.п.), но и ряд других нарушений правил дорожного движения, связанных с опасной или мешающей другим манерой езды или игнорированием интересов других водителей.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь