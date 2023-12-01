28 ноября примерно в 15:40 сотрудники отдела реагирования Видземского регионального управления Госполиции на стоянке на улице Дивалиня в Валмиере заметили автомобиль Audi A6 Avant, который дрифтовал (совершал управляемые заносы).

Полицейские остановили водителя Audi, мужчину 1982 года рождения. Возбуждено административное дело об агрессивном вождении.

В полиции напоминают, что штраф за агрессивное вождение составляет от 14 до 56 штрафных единиц (от 70 до 280 евро) и шести штрафных пунктов.

В этом году до 30 ноября Государственная полиция зафиксировала в Латвии 1574 случаев агрессивного вождения, в прошлом году за тот же период — 1795 нарушений.

Агрессивное вождение — это не только дрифт на дорогах или в других местах, где возможно движение транспорта (стоянки, площадки, дворы и т.п.), но и ряд других нарушений правил дорожного движения, связанных с опасной или мешающей другим манерой езды или игнорированием интересов других водителей.

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