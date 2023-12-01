30 ноября в Государственную полицию поступила информация о том, что в 07:45 на улице Грауду в Лиепае произошла попытка ограбления — мужчина пытался вырвать сумочку из рук женщины. Полицейские выяснили приметы нарушителя, он был задержан, и против него возбуждено уголовное дело.

В ходе работы по уголовному процессу выяснилось, что примерно в то же

время мужчина на улице Грауду, 45, нападал и на другую женщину, которая в полицию не обратилась. Правоохранительные органы просят ее откликнуться и обратиться в ближайший полицейский участок или позвонить по телефону 110.

Также известно, что примерно в 7:30 в Лиепае, на улице Ригас возле автобусной остановки и гостиницы мужчина пытался напасть на несовершеннолетних.

Возможно, он нападал и на других людей или ограбил их.

Государственная полиция призывает пострадавших не молчать и обращаться в полицию.

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