В минувшую субботу полиция остановила в волости Умургас (Лимбажский край) автомобиль Audi, за рулем которого находился водитель в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

В Видземском региональном управлении полиции пояснили, что в крови водителя констатировали 4,5 промилле алкоголя. По данному факту полиция начала уголовный процесс.

Кроме того, 3 декабря в Лимбажском крае (волость Палес) полиция остановила автомобиль Smart, которым управлял пьяный мужчина — у него в организме зафиксировали 3,09 промилле.

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