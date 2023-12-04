Вечером 3 декабря Морской координационный центр поиска и спасания Службы береговой охраны Морских сил (MRCC Rīga) получил сигнал тревоги с грузового судна Lady Alexandra, где одному из членов экипажа требовалась медицинская консультация.

Сотрудники MRCC Rīga незамедлительно связались со Специализированным медцентром Службы неотложной медицинской помощи, обеспечив телеконференцию для получения необходимой консультации. Во время коммуникации было принято решение о срочной эвакуации человека с судна.

К месту, где находилось грузовое судно Lady Alexandra был направлен находящийся неподалеку минный тральщик M-08 Rūsiņš, на котром эвакуировали больного в Вентспилс, где передали бригаде "неотложки".

Известно, что судно Lady Alexandra направлялся из Лиепаи в Рооммасааре (Эстония).

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