Сотрудники MRCC Rīga незамедлительно связались со Специализированным медцентром Службы неотложной медицинской помощи, обеспечив телеконференцию для получения необходимой консультации. Во время коммуникации было принято решение о срочной эвакуации человека с судна.
К месту, где находилось грузовое судно Lady Alexandra был направлен находящийся неподалеку минный тральщик M-08 Rūsiņš, на котром эвакуировали больного в Вентспилс, где передали бригаде "неотложки".
Известно, что судно Lady Alexandra направлялся из Лиепаи в Рооммасааре (Эстония).
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