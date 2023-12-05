Гражданина Латвии приговорили в Псковской области к 17 годам заключения за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает "Псковская Лента Новостей".
Приговор вынес Псковский областной суд, заседание прошло с участием коллегии присяжных заседателей.
Юрий Г. осужден за контрабанду гашиша в крупных размерах и покушение на его сбыт. Латвиец был задержан в феврале 2018 года на таможенном посту МАПП "Шумилкино", когда пытался провезти в тайнике, обустроенном в багажнике машины, 122 кг гашиша.
По совокупности указанных преступлений ему назначили наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы.
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