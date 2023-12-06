В редакцию программы Bez Tabu обратился житель Кулдигского края, который рассказал о том, что в городе грубо нарушаются правила дорожного движения. Бдительный горожанин имел ввиду случай, зафиксированный 18 ноября, когда полиция поймала за рулем местную чиновницу, управлявшую автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как отмечают журналисты, автомобиль BMW остановили для проверки поздней ночью 18 ноября: водитель проигнорировала требования знака "стоп". В организме водителя, которая оказалась специалистом по закупкам Кулдигской краевой думы, констатировали 2,87 промилле.

На пассажирском кресле в салоне машины находилась руководитель местного отделения регистрации актов гражданского состояния. Кроме того, как оказалось, она является супругой инспектора местной муниципальной полиции.

Начальник Кулдигской полиции Каспарс Шабанс рассказал, что этот факт не повлиял на фиксацию нарушения. Именно экипаж муниципальной полиции остановил автомобиль чиновницы на перекрестке улиц Стендес и Салдус. После того, как водитель подышала в алкометр, она внезапно снова в свою машину и покинула место происшествия. Свою поездку она завершила во дворе дома в волости Румбас.

В Госполиции отметили, что начат уголовный процесс по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также три административных процесса, в том числе, и за неподчинение законным требованиям полиции.

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