В минувший вторник в результате хулиганских действий иностранца пострадала 27-летняя женщина: на улице Калею ей на голову упал выброшенный туристом из окна хостела металлический ящик. У пострадавшей констатированы серьезные травмы головы.

Как отмечает Degpunktā, турист не смог объяснить, зачем он выбросил ящик с четвертого этажа. В момент, когда к нему прибыла полиция, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не совсем понимал, что происходит: он лежал на подушке в наушниках и смотрел в телефоне видеоклипы.