Как отмечает Degpunktā, турист не смог объяснить, зачем он выбросил ящик с четвертого этажа. В момент, когда к нему прибыла полиция, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не совсем понимал, что происходит: он лежал на подушке в наушниках и смотрел в телефоне видеоклипы.
Администратор хостела показала стражам порядка записи камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видно, каким образом прохожая получила тяжелую травму головы. На поведение постояльцев хостела журналистам пожаловались и живущие по соседству жители. Ведется следствие.
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