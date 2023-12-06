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В минувший вторник в результате хулиганских действий иностранца пострадала 27-летняя женщина: на улице Калею ей на голову упал выброшенный туристом из окна хостела металлический ящик. У пострадавшей констатированы серьезные травмы головы.

Как отмечает Degpunktā, турист не смог объяснить, зачем он выбросил ящик с четвертого этажа. В момент, когда к нему прибыла полиция, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не совсем понимал, что происходит: он лежал на подушке в наушниках и смотрел в телефоне видеоклипы.

Администратор хостела показала стражам порядка записи камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видно, каким образом прохожая получила тяжелую травму головы. На поведение постояльцев хостела журналистам пожаловались и живущие по соседству жители. Ведется следствие.

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