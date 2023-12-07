Фото: Valsts policija
Рижское Восточное управление полиции Рижского регионального управления полиции разыскивает 14-летнего Адриана Шнепстса, который не вернулся ночевать домой.

Возможно, подросток может находиться в Пардаугаве.

Его приметы: рост 160 -165 см, худощавый, волосы короткие. В последний раз, когда его видели, на нем была серо-черная куртка, черные спортивные брюки с надписью Adidas.

Особые приметы: на правой руке — шрам.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.

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