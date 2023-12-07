Рижское Восточное управление полиции Рижского регионального управления полиции разыскивает 14-летнего Адриана Шнепстса, который не вернулся ночевать домой.

Его приметы: рост 160 -165 см, худощавый, волосы короткие. В последний раз, когда его видели, на нем была серо-черная куртка, черные спортивные брюки с надписью Adidas.