Немецкие истребители приблизились к самолету и установили с его пилотом зрительный контакт и тот объяснил, что произошла потеря связи.

Неизвестный самолет, не выходивший на связь с диспетчерами, был замечен в небе над Германией в ночь перед субботой, 9 декабря. Это послужило причиной того, что по тревоге подняли немецкие истребители. Об этом сообщает Bild.

Неопознанный самолет вошел в воздушное пространство Германии из Литвы. По тревоге были подняты два сверхзвуковых истребителя Eurofighter тактической эскадрильи Люфтваффе в Нойбурге-на-Дунае. Они пролетели в небе над Баварией и Тюрингией, чтобы перехватить самолет-нарушитель.

По данным ВВС Германии, немецкие истребители максимально приблизились к самолету из Литвы и установили с его пилотом зрительный контакт. Тот объяснил, что произошла потеря связи. Он сменил курс, истребители сопровождали его в воздушное пространство Польши.

Жители Баварии и Тюрингии, над которыми происходила воздушная операция, массово звонили в полицию, сообщая о грохоте в небе и дрожащем стекле в окнах.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram