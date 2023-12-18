Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при проверке легкового автомобиля, прибывшего из Беларуси, обнаружили тайники, в которых пытались провезти 1800 пачек контрабандных сигарет. Таможенники отметили, что тайники работали с помощью пульта дистанционного управления.

Как сообщает пресс-служба VID, 14 декабря на КПП "Патерниеки" со стороны Республики Беларусь въехал автомобиль, которым управлял гражданин Литвы. По результатам оценки рисков сотрудники таможни направили транспортное средство на проверку с помощью грузового рентгеновского аппарата. Анализируя полученные изображения, сотрудники Службы госдоходов заподозрили, что в конструкции кузова может быть спрятан незадекларированный товар.

После этого к проверке был подключен кинолог с собакой, обученной поиску табачных изделий. В ходе проверки таможенники обнаружили, в транспортном средстве специально оборудованные тайники. Они располагались по обеим стенкам багажного отделения под обшивкой и были оснащены электронными переключателями, позволяющими открывать их дистанционно.

В итоге, таможенникам удалось изъять 16 000 сигарет "НЗ Gold" и 20 000 сигарет "Минск capital QS" с белорусскими акцизными марками.

Материалы начатого дела переданы в управление Налогово-таможенной полиции.

Фото: VID

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