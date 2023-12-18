Как сообщает пресс-служба VID, 14 декабря на КПП "Патерниеки" со стороны Республики Беларусь въехал автомобиль, которым управлял гражданин Литвы. По результатам оценки рисков сотрудники таможни направили транспортное средство на проверку с помощью грузового рентгеновского аппарата. Анализируя полученные изображения, сотрудники Службы госдоходов заподозрили, что в конструкции кузова может быть спрятан незадекларированный товар.
После этого к проверке был подключен кинолог с собакой, обученной поиску табачных изделий. В ходе проверки таможенники обнаружили, в транспортном средстве специально оборудованные тайники. Они располагались по обеим стенкам багажного отделения под обшивкой и были оснащены электронными переключателями, позволяющими открывать их дистанционно.
В итоге, таможенникам удалось изъять 16 000 сигарет "НЗ Gold" и 20 000 сигарет "Минск capital QS" с белорусскими акцизными марками.
Материалы начатого дела переданы в управление Налогово-таможенной полиции.