По данным Департамента полиции Литвы, в 21.34 на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки автомобиль Nissan Qashgi, которым управлял мужчина (1972 г.р.), врезался в стоявший Ford Galaxy (водитель 1961 г.р.).
Причина столкновения — небезопасная скорость. В ДТП погибла пассажир (1970 г.р.) Ford Galaxy. Ведется расследование.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь