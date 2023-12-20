Поздним вечером 19 декабря на дороге Каунас — Сувалки произошла авария, в результате которой погиб человек.

По данным Департамента полиции Литвы, в 21.34 на дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки автомобиль Nissan Qashgi, которым управлял мужчина (1972 г.р.), врезался в стоявший Ford Galaxy (водитель 1961 г.р.).

Причина столкновения — небезопасная скорость. В ДТП погибла пассажир (1970 г.р.) Ford Galaxy. Ведется расследование.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram