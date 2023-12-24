Неизвестный мужчина бросил учебную гранату в рижский бар, где проходила вечеринка журналистов Русской службы "Би-би-си", пишет "Новая Газета Европа" со ссылкой на очевидцев. Информацию подтвердили двое сотрудников "Би-би-си" в разговоре с Deutsche Welle.

Инцидент в рижском баре Čē случился в субботу, 23 декабря, около 11 часов вечера, когда в баре не осталось почти никого, кроме сотрудников "Би-би-си". Нападавший открыл дверь бара и бросил под ноги посетителям учебную гранату РГД-5. Граната взорвалась, оглушив нескольких человек.

Мужчина скрылся на черном BMW; номер машины удалось записать. На месте работали сотрудники полиции. По данным "Новой газеты Европа", в результате инцидента никто не пострадал, информирует "Медуза".

"Это был довольно странный инцидент. Было довольно частное мероприятие, провожали одну девушку, которая увольняется и переезжает в другую страну. И как бы ничего не предвещало... А потом неожиданно в заведение заглянул мужчина, бросил гранату и убежал... Там кроме нас была еще одна парочка молодых людей. Я сидел в другом зале, услышал только взрыв. Это было не на моих глазах. Ребята побежали за ним, попытались его поймать, но человека на выходе ждала машина, он быстро заскочил в нее и уехал", — рассказал в эфире ютьюб-канала "Живой гвоздь" корреспондент "Русской службы Би-би-си" Илья Барабанов.

Госполиция подтверждила, что вечером 23 декабря в Риге на улице Дзирнаву в бар было брошено пиротехническое изделие - учебная граната. В Госполиции установили возможных виновников - двоих мужчин, скрывшихся с места происшествия на автомобиле. Утром 24 декабря оба мужчины были задержаны.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Информация, которой располагает полиция, показывает, что мотивом, скорее всего, стал личный конфликт в этом баре. Пока ничто не указывает на то, что инцидент связан с присутствием в баре журналистов "Би-би-си".

Точные обстоятельства произошедшего будут разъяснены в ходе следствия.

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