В пятницу, воскресенье, понедельник и вторник попыток незаконного пересечения границы не было. Единственный случай был зафиксирован в субботу, когда на границе были остановлены четыре человека.
Если осенью в среднем в день предотвращалось около 100 попыток проникновения в Латвию, то за последний месяц это число уменьшилось, отмечают в ГПО.
По мнению министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, в давлении нелегальной миграции наступила пауза, но оснований для отмены усиленного режима пограничной охраны на латвийско-белорусской границе в настоящее время нет.
В этом году от незаконного пересечения границы было удержано 13 863 человека, а 428 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.
В прошлом году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.