В рождественские выходные сотрудники Государственной пограничной охраны (ГПО) констатировали четыре попытки незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили в ГПО.

В пятницу, воскресенье, понедельник и вторник попыток незаконного пересечения границы не было. Единственный случай был зафиксирован в субботу, когда на границе были остановлены четыре человека.

Если осенью в среднем в день предотвращалось около 100 попыток проникновения в Латвию, то за последний месяц это число уменьшилось, отмечают в ГПО.

По мнению министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, в давлении нелегальной миграции наступила пауза, но оснований для отмены усиленного режима пограничной охраны на латвийско-белорусской границе в настоящее время нет.

В этом году от незаконного пересечения границы было удержано 13 863 человека, а 428 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В прошлом году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

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