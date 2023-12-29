На российско-латвийской границе (Псковская область) сотрудники Управления Россельхознадзора не пропустили 34,8 тонн кормов для кошек, следующих из Польши в Казахстан .

По данным Россельхознадзора по Псковской области, при проведении ветеринарного контроля было установлено несоответствие информации о датах выработки товара сведениям о датах выработки, заявленным в приложениях к ветсертификатам на экспортируемые из ЕС консервированные корма животного происхождения.