По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), вечером 3 января на складе пиротехники в Озолниеки вспыхнул пожар.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что в здании, где располагается склад, горят вещи и изделия на площади 5 квадратных метров.

Работники склада начали работы по ликвидации пожара еще до приезда спасателей.

Поданным ГПСС, во время работ по тушению пожара пострадали три человека, включая двух спасателей. После медицинского осмотра они продолжили работу. Работы по ликвидации пожара продолжились до полуночи.

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