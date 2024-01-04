Рижская Восточная прокуратура передала в суд материалы дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в многократном сексуальном насилии в отношении двух мальчиков, не достигших 16-летия.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый, находясь наедине то с одним, то с другим мальчиком, а также воспользовавшись их доверием и тем фактом, что ему никто не помешает, многократно совершал против детей насильственные действия сексуального характера.

Одному мальчику после каждого акта сексуального насилия платил 5 евро, в отдельных случаях давал сигареты, чтобы тот никому не рассказывал о произошедшем. Второго мальчика обвиняемый вовлек в изготовление порнографических материалов.

Когда педофил узнал о том, что полиция получила заявления о его преступных действиях, он пообещал мальчиков убить.

В результате противоправных действий обвиняемого были поставлены под угрозу сексуальная неприкосновенность, нормальное физическое и умственное развитие потерпевших.

Также в ходе следствия было установлено, что обвиняемый загружал и хранил на своем компьютере порнографические материалы, содержащие детскую порнографию и половые акты человека с животными.

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