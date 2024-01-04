В конце прошлого года в регионе Балтийского моря наблюдались сбои в работе системы GPS, что затрудняло связь с воздушным и морским транспортом.

Сайт отслеживания GPS-сигналов Gpsjam.org после Рождества фиксировал нарушения сигнала в Латвии, Эстонии, Финляндии, Польше, Швеции и России, сообщает эстонский портал ERR.

По данным ERR, в Эстонии больше всего помех наблюдалось 31 декабря. Данные Gpsjam.org свидетельствуют о том, что обширные помехи наблюдались вблизи восточной границы Эстонии и на юге страны. Значительные нарушения также зафиксированы в Латвии и на востоке Финляндии.

Главный штаб Сил обороны Эстонии заверил, что влияние помех было незначительным. В то же время Министерство обороны Эстонии заявило, что не дает публичных комментариев по поводу подобных инцидентов.

В Эстонском управлении по защите прав потребителей и техническому регулированию, которое следит за частотами, сообщили, что нарушения сигналов GPS наблюдаются уже с июня, но они не влияют на воздушное и наземное сообщение. По словам представителя управления Эрко Кулу, источник помех находится в Ленинградской области России.

Шведское транспортное агентство сообщило общественному вещательному каналу SVT, что первое сообщение о помехах в системе GPS было получено 18 декабря, когда один из самолетов был вынужден использовать наземную навигацию вместо GPS.

SVT отмечает, что это было самое крупное нарушение GPS-сигнала в регионе на сегодняшний день, затронувшее не только Швецию, но и часть Финляндии, Дании, Германии, Польши и стран Балтии.

Представитель Норвежской академии обороны Йоаким Пасикиви заявил SVT, что за саботажем может стоять Россия, хотя это и не подтверждено.

Польские СМИ также сообщили о широкомасштабном нарушении сигналов GPS от юга Швеции до Польши, а Польская служба воздушного сообщения перед Рождеством предупредила авиакомпании о возможных помехах.

В Национальных вооруженных силах Латвии агентству LETA сообщили, что не располагают информацией о сбоях.

22 декабря Министерство обороны России сообщило, что подразделение радиоэлектронной борьбы Балтийского флота провело учения в Калининградской области, в которых приняли участие 100 военнослужащих и около 20 единиц военной техники. В ходе учений отрабатывались действия по подавлению средств навигации и радиосвязи противника.

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