Несколько лет назад бывший исповедник ныне покойного Альгирдаса Бразаускаса Сигитас Судентас прославился на всю Литву тем, что купил автомобиль Tesla.

Сейчас он находится в эпицентре нового скандала: Delfi получил несколько откровенных фотографий священника, которыми он делился с незнакомыми людьми. И не только делился — он надеялся на близкие отношения.

"Тебе решать, будет ли у тебя свой человек, который будет заботиться о тебе… Или…", — писал незнакомому юноше 59-летний Судентас. И прибавил: "Будет верен тебе". Судентас возглавляет Вижуонский приход Св. Георгия (Утенский район), при этом каждый понедельник вечером справляет службу в часовне вильнюсского храма Ворот Зари.

Он не хотел обсуждать свою жизнь за стенами храма, но признал, что делал фотографии в обнаженном виде перед зеркалом, правда, отрицал, что рассылал их молодым мужчинам. "Эти фотографии публично нигде не демонстрировались, поэтому мы не можем о них говорить", — сказал Delfi Судентас, тело которого украшено татуировками. О том, что священник делал эти снимки, знает и Паневежский епископ Линас Водопьяновас.

Фото: DELFI.lt

"Мы сделали ему предупреждение", — сказал епископ. О том, что таким образом Судентас ищет в пару себе молодых людей, епископу сообщил один молодой человек, который недавно достиг совершеннолетия. Он рассказал Delfi, что зарегистрировался на сайте знакомств для гомосексуалов и получил сообщение от священника Судентаса, который также прислал ему свое обнаженное фото (лицо священника прикрывал планшет).

На ответ: "Хотел бы попробовать", священник написал юноше: "давай, вечером могу приехать в Вильнюс, познакомимся". После этого прислал другое, уже менее интимное фото. Поскольку ответа не последовало, Судентас написал, что юноша сам должен решить, нужен ли ему "свой человек", заботливый и верный.

Потом прислал еще две фотографии — на этот раз с татуировками своего тела — на одной ангел, а на другой — член. Он также указал, какую роль играет при интимных отношениях. Юноша не стал встречаться со священником, а о его поведении информировал епископа. "Я писал письма, заявления, но они не отреагировали, — сказал юноша. — По фото видно, что настоятель ведет себя непристойно, ищет удовольствий".

Поскольку у молодого человека не было выбора, он обратился в редакцию Delfi. "У общества есть право знать, кому они доверяют тайну исповеди", — прибавил юноша. Журналист Delfi связался с Судентасом и предложил встретиться и поговорить. Правда, журналист сказал, что хочет поговорить об истории с автомобилем Tesla. Священник даже обрадовался, что с ним хотят поговорить, назвав Delfi рупором церкви, который много пишет о священниках.

Он не скрывал, что история с автомобилем остается для него чувствительной темой.

"Сейчас столько священников покупают Teslа, но о них никто не пишет, я я не покупал, мне подарили…", — сказал он перед встречей по телефону. Однако встреча запланированная на среду не состоялась, Судентас передумал. "Извините, интервью не будет, я посоветовался, у меня много врагов, будут комментарии, мне сказали, Сигитас, может, лучше через месяц, когда ситуация изменится", — сказал он по телефону. Он сказал, что его постоянно критикуют за то, что он ездит в Паневежис на матчи баскетбольной команды Lietkabelis. "А может, вы отказываетесь встретиться из-за того, что епископ расследует ваши рассылки фотографий молодым людям?", — поинтересовался журналист. "Нет никакого расследования", — отвечает Судентас. "Мы знаем, что вы по интернету рассылаете интимные фотографии"… — продолжил журналист. "Нет, я не рассылаю. Это кто-то другой делает", — сказал он. "Но на фото — вы, без одежды", — заметил журналист. "Значит, кто-то мои рассылает личные. Как-то добрался", — парирует священник.

"А зачем вы фотографировались без одежды?", — интересовался журналист.

"Это мой частный архив и все", — сказал священник.

"Объясните, зачем вы это делаете? Может, хотели найти молодых партнеров…", — спросил журналист.

"Нет, это личный архив… Было несколько красивых снимков", — ответил Судентас, уверяя, что кто-то взломал его телефон.

"А что епископ сказал?", — спросил журналист.

"Ничего не сказал", — ответил священник.

На замечания, что эти фото и переписка священника с одним юношей есть и у журналиста, Судентас сказал, что ничего не может комментировать.

Епископ Водопьяновас не скрывал, что ему об этой истории известно, а в разговоре со священником он сказал ему, что так вести себя нельзя.

"Ему сделано предупреждение, конечно же, с ним говорили", — заметил епископ. Водопьяновас надеется, что Судентас его услышал, после их беседы прошло немало времени, и он ничего не слышал о недостойном поведении настоятеля.

К сожалению, это не первый подобный скандал в Католической церкви Литвы. Портал не раз уже писал о недостойном поведении священников.

Фото: ru.delfi.lt

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