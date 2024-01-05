Рижский городской суд приговорил двух сотрудников Госполиции к условному наказанию за то, что те сломали ребра задержанному.

Согласно обвинительному заключению, сотрудники полиции совершили умышленные действия, явно выходящие за пределы предоставленных им законом прав и полномочий.

4 сентября 2018 года, находясь в квартире, один из сотрудников полиции подошел к мужчине и умышленно ударил его один раз кулаком в левый бок. После этого мужчину повалили на кровать, где полицейские, применив физическую силу, заломили ему руки за спину, пытаясь надеть наручники, и не менее пяти раз умышленно ударили мужчину по спине.

В результате незаконных действий полиции у потерпевшего констатировали перелом двух ребер, подкожное кровоизлияние на левом плече и ссадину на левом предплечье. По своему характеру указанные телесные повреждения в целом можно отнести к категории телесных повреждений средней тяжести.

Полицейские были приговорены к лишению свободы сроком на один год с лишением права в течение двух лет занимать должности в государственной и муниципальной полиции. Данный срок является условным, также назначен испытательный срок на два года.

Такое наказание было достигнуто в ходе сделки подсудимых с прокурором.

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